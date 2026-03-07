من يحرك إسرائيل في حربها ضد إيران وما الهدف؟

وذكر موسى في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" مساء السبت: "الهجوم الجاري على ليس مجرد مغامرة إسرائيلية نجح نتنياهو في جر إليها، بل تحرك أمريكي استراتيجي مخطط وظفت فيه كشريك إقليمي"، مؤكدا أنها "خطوة رئيسية نحو تغيير الشرق الأوسط (بما فيه العالم العربي) إلى وضع جيوسياسي إقليمي تحاول إسرائيل قيادته".لكنه أكد أنه مع ذلك "لن يولد الوضع الجديد بسهولة، هذا إذا تمت ولادته أصلا؛ إذ يمس الأمر بمصالح دول عظمى أو قوي أخرى - مثل مصير والطريق الصينية التي تمر عبر العالم العربي، والتواجد والمصالح الروسية في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتفاقا على مستوى القطبية الدولية على تفاصيل الوضع الجديد في المنطقة وهو ما يجب التحسب له من الآن".وأضاف موسى، أن "إيران تبدو غير مستعدة للاستسلام كما طالب الرئيس (الأمريكي دونالد) ، بل أنّ سيناريو "علي وعلى أعدائي" يكون الأقرب إلى منطق الصراع الجاري".واعتبر أنه بهذا المشهد فإن "المنطقة أمام مشهد انتحاري لن يبقي أو يذر ويجب وجوبا التحسب له، مع ضرورة استمرار الموقف العربي المساند لدول في مواجهة الهجمات الإيرانية."وحول اجتماع غدا، قال موسى إنه "يجدر أن يناقش الأمر من زاوية أن نكون أو لا نكون، وأن يرتفع إلى مستوى المسئولية بالإعداد للتعامل مع التطورات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة بأسرها ونتائجها المستقبلية التي تخلق مؤكدا مرحلة عدم استقرار إقليمي شاملة وممتدة".وأكد أن "تغيير الشرق الأوسط وإخضاع العالم العربي عنوان مهم للمرحلة يجب الاستعداد له، وتقديم طرح بديل؛ وإن لم يكن هو عنوان موضوع النقاش في اجتماع الغد فلا جدوى منه ولا أمل في عمل عربي مشترك في مواجهة هذا التحدي التاريخيّ".