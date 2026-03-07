ترامب يتحدث عن تسوية النزاع في أوكرانيا: باتت وشيكة

وقال خلال قمة "درع " في فلوريدا: "لقد أنهيت ثماني حروب، وهناك حرب أخرى على وشك الانتهاء"، في إشارة إلى التقدم المحرز في ملف المفاوضات الأوكرانية.ويوم الأربعاء الماضي، أكد نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، إلبردج كولبي، أن لا تزال تحافظ على التزامها الكامل في السعي لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا.وأضاف: "لا أود أن أستبق الأحداث قبل انتهاء المفاوضات، لكن من الواضح أن الدور الأمريكي سيظل قويا للغاية".وأشار إلى أن هذا الدور "لا يقتصر على أوكرانيا فحسب"، بل "يشمل أوروبا ككل"، مؤكدا أن "ستستمر في القيام بدورها الحيوي لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية".يأتي هذا التصريح بعد جولة مفاوضات عقدت في جنيف يومي 17 و18 شباط، بمشاركة وفود والولايات المتحدة وأوكرانيا.