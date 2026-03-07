الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق "الموجة 27" بعمليات مركبة

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان بأن الموجة "السابعة والعشرون" ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية نفذت بنجاح.

وأشار إلى أنه وفي هذه العملية الاستراتيجية متعددة الأبعاد، استُهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في حيفا بصواريخ " شكن" الجديدة التي تعمل بالوقود الصلب والقادرة على التوجيه الدقيق.كما استهدفت الطائرات المسيرة بنجاح المقر العسكري الأمريكي في على مشارف مباني شركة " ".ووفق البيان ذاته، ضربت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ملاجئ الدعم العسكري الأمريكي في في عاصمة .ولفت إلى أن "الوضع في المنطقة والأراضي المحتلة أصبح مقلقا في أعقاب الهجمات الإيرانية المتقنة".وأفادت بأن القوات أصدرت البيان رقم 17، أعلنت فيه أن للجيش نفذت موجة من الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة استهدفت من خلالها مدينتي حيفا وتل أبيب.وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية على العدو الأمريكي - الإسرائيلي ستستمر حتى تحقيق النصر النهائي".