إيران تعلن قصف مصفاة حيفا ردا على استهداف مصفاة طهران

أعلن الإيراني مساء اليوم السبت، استهداف مصفاة النفطية في "إسرائيل"، ردا على هجوم إسرائيلي مماثل استهدف مصفاة نفط في العاصمة .





وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن والولايات المتحدة شنتا غارات جوية على مناطق في طهران تضم منشآت لتخزين النفط. وقال في بيان: "أصبنا مصفاة بصواريخ شكن ردا على استهداف مصفاة ".وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن والولايات المتحدة شنتا غارات جوية على مناطق في طهران تضم منشآت لتخزين النفط.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء اليوم السبت، عن تنفيذ الموجة 27 لعملية "الوعد 4" بعمليات مركبة بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف في إسرائيل والقواعد الأمريكية بالمنطقة.