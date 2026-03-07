لاريجاني: سنعاقب ترامب وعدد من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر

اعتبر أمين الإيراني ، السبت، أن بلاده ستعاقب الرئيس الأمريكي على اغتيال المرشد الأعلى ، وفيما اشار الى لا ترحب بتوسيع نطاق الحرب، كشف أن جنودا أمريكيين وقعوا في الأسر.



وقال لاريجاني في كلمة له، " تصورت أنها تستطيع إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة مثلما فعلت في فنزويلا لكنها فشلت"، موضحا "أمريكا أرادت نشر في البلاد عبر اغتيال القائد وبعض مسؤولينا لكنها فشلت".

وأضاف " يعتقد مخطئا أنه يستطيع تكرار ما فعله في فنزويلا لعدم معرفته بشعبنا والمنطقة"، مردفا "الأمريكيون تواصلوا مع جماعات انفصالية كردية للتحرك ضدنا لكنهم فشلوا".

ولفت لاريجاني الى أن "قادتنا العسكريون حذروا الجماعات الانفصالية من أن أي تحرك ضدنا سيواجه برد حاسم"، مضيفا "ترامب فشل في تحقيق كل الأهداف التي كان يريدها من الحرب وعلى رأسها تقسيم ".

وتابع "سنعاقب ترامب على اغتيال قائد خامنئي ولن نتركه أبدا"، مشددا بالقول "لا نرحب بتوسع نطاق الحرب لكن إذا تدخل الأوروبيون فيها فسنتعامل معهم بالمثل"، مضيفا "عدد من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر".



وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.