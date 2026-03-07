الصفحة الرئيسية
إيران تعلن تدمير 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة
دوليات
2026-03-07 | 15:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
500 شوهد
أعلنت
إيران
، اليوم السبت، عن تدمير 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم
الحرس الثوري
الإيراني، "قواتنا المسلحة مستعدة لحرب واسعة لمدة 6 أشهر على الأقل بنفس المستوى".
وأضاف "دمرنا 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة، وقمنا باستهداف أكثر من 200 نقطة في المواقع الأمريكية والأهداف داخل الأراضي المحتلة".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء السبت، عن تنفيذ الموجة 27 لعملية "الوعد
الصادق
4" بعمليات مركبة بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف في
إسرائيل
والقواعد الأمريكية بالمنطقة.
مقالات ذات صلة
الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب
10:40 | 2026-03-03
تأكيد امريكي على تدمير رادار ثاد في الاردن.. لماذا تعتبر "انجح" عملية ايرانية حتى الان؟
01:29 | 2026-03-07
روسيا تعلن تدمير 18 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها
14:41 | 2026-01-27
روسيا تعلن تدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها
16:46 | 2026-01-25
ايران
طهران
الحرس الثوري
إسرائيل
الصادق
إيران
اخترنا لك
واشنطن تنفي وقوع جنود أمريكيين في الأسر لدى إيران
17:50 | 2026-03-07
ترامب: التدخل البري في إيران خيار وارد وفوجئت باعتذارهم
17:18 | 2026-03-07
مسؤولون أمريكيون: إيران لا تزال تحتفظ بنصف برنامجها الصاروخي
17:11 | 2026-03-07
أمير قطر لترامب: التصعيد في المنطقة يسبب انعكاسات خطيرة
17:01 | 2026-03-07
ترامب يتهم طهران بقصف مدرسة إيرانية
16:21 | 2026-03-07
دوي انفجارات وسط "إسرائيل"
15:08 | 2026-03-07
