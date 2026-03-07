إيران تعلن تدمير 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة

أعلنت ، اليوم السبت، عن تدمير 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الإيراني، "قواتنا المسلحة مستعدة لحرب واسعة لمدة 6 أشهر على الأقل بنفس المستوى".

وأضاف "دمرنا 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة، وقمنا باستهداف أكثر من 200 نقطة في المواقع الأمريكية والأهداف داخل الأراضي المحتلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء السبت، عن تنفيذ الموجة 27 لعملية "الوعد 4" بعمليات مركبة بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف في والقواعد الأمريكية بالمنطقة.