ترامب يتهم طهران بقصف مدرسة إيرانية

اتهم الرئيس الأمريكي ، بقصف مدرسة إيرانية في البلاد، فيما أشار الى عدم وجود مؤشرات على أن تساعد إيران.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت قصفت مدرسة إيرانية، " هي التي فعلت ذلك".

وأضاف "لا توجد أي مؤشرات على أن تساعد إيران"، مردفا "سنبدأ في إعادة ملء في الوقت المناسب".

ولفت ترامب "نريد اختيار رئيس في إيران لا يقودها إلى الحرب ولا أريد تدخل الأكراد في إيران"، مضيفا " بدأت أخيرا التفكير في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط، أقول لرئيس الوزراء البريطاني لم نعد بحاجة إلى حاملتي الطائرات لكننا لن ننسى".