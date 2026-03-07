مسؤولون أمريكيون: إيران لا تزال تحتفظ بنصف برنامجها الصاروخي

كشف مسؤولون أمريكيون، أن لا تزال تحتفظ بنصف برنامجها الصاروخي.

ونقلت " تايمز" عن المسؤولين، "اتضح أن الضربة الأولى بإيران قتلت شخصيات اعتبرها أكثر استعدادا للتفاوض".

وأضافوا "العنف الذي انتشر في المنطقة قد يؤدي إلى نتائج معقدة وخطيرة"، وكشفوا أن "الأسبوع الأول من الحرب كلف نحو 6 مليارات دولار".

ولفتوا الى أن " لا تزال تحتفظ بنصف برنامجها الصاروخي وبنسبة أكبر من المسيرات"، مضيفين "الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة قدرة إيران على إطلاق وابل صواريخ مؤثر".