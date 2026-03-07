ترامب: التدخل البري في إيران خيار وارد وفوجئت باعتذارهم

اعتبر الرئيس الأمريكي ، أن التدخل البري في هو خيار وارد، فيما أشار الى أنه تفاجئ باعتذارهم لدول استهدفوها في الشرق الأوسط.

وقال في كلمة له، "الإيرانيون يسعون إلى تسوية معنا لكننا لا نسعى لذلك".

وأضاف "أرفض الإفصاح عن شروط إرسال قوات برية إلى داخل "، معتبرا أن "التدخل البري في إيران هو خيار وارد فقط في حال وجود أسباب وجيهة للغاية".

ولفت ترامب "إذا قررنا التدخل بريا فسيكون الخصم قد تعرض لدمار يمنعه من القتال بريا"، كاشفا "فوجئت باعتذار إيران لدول استهدفوها في الشرق الأوسط ويمكن اعتبار ذلك انتصارا لنا ولحلفائنا".

وتابع "لا نريد إشراك الأكراد في الحرب فهي معقدة بما يكفي"، مضيفا "لا يمكنني تأكيد شكل خريطة إيران بعد انتهاء العمليات ومن المرجح ألا تبقى كما هي".