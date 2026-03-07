واشنطن تنفي وقوع جنود أمريكيين في الأسر لدى إيران

نفى ، وقوع جنود أمريكيين في الأسر لدى .​

وقال المتحدث باسم ، "مزاعم النظام الإيراني بأسر جنود أمريكيين مثال آخر على أكاذيبه وتضليله".

وكان أمين الإيراني اعتبر، السبت، أن بلاده ستعاقب الرئيس الأمريكي على اغتيال المرشد الأعلى ، وفيما اشار الى لا ترحب بتوسيع نطاق الحرب، كشف أن جنودا أمريكيين وقعوا في الأسر.