المجلس المختص باختيار المرشد الاعلى يخشى من اغتيال اعضائه قبل اعلان المرشد الجديد

وقال عضو المجلس عسكر دیرباز، ان رأي أغلب أعضاء المجلس يتجه نحو اختيار مجتبى قائدا جديدا للجمهورية الإسلامية، مشيرا الى ان الاجتماعات العديدة التي عقدها أعضاء المجلس أفرزت حتى الآن "أغلبية واضحة"، لكنه لم يتم تسجيل الإجراء والنتيجة النهائية في محضر رسمي لأسباب أمنية، إذ يحاول العدو إسقاط نصاب المجلس الحضوري عبر استهدافه.وأضاف ديرباز أن "هذا الاختيار يعكس التوافق والوحدة بين أعضاء مع إرادة الشعب واستمرار نهج القائد الراحل"، فيما اشار الى ان "بعض أعضاء مجلس الخبراء لديهم رأي آخر، لكن رأيهم "لوجه الله دون أي نية أخرى".وأضاف أن مجنبى خامنئي قد لا يقبل المسؤولية في البداية، كما جرت عادة الفقهاء والعلماء، إلا أنه عند تحول الأمر إلى تكليف شرعي سيذعن له بالتأكيد.ويتطابق هذا التصريح مع تصريحات اخرى لاعضاء والذين يشيرون الى وجود مخاوف من استهداف بعض الاعضاء البالغين 88 عضوا مما يخل بنصاب المجلس ويمنع اختيار المرشد.