الحرب تدخل مرحلة اهداف جديدة.. مسيرة ايرانية تضرب محطة تحلية مياه بحرينية

وقالت البحرانية اليوم الأحد، ان 3 اشخاص اصيبوا جراء سقوط شظايا صاروخ على مبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق.وأضافت الوزارة أن "العدوان الإيراني يقصف وبشكل عشوائي أهدافا مدنية ويلحق أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة".ويوم امس، اكد وزير الخارجية الايراني تضرر امدادات المياه في 30 قرية بايران نتيجة مهاجمة محطة لتحلية المياه في قشم الايرانية، مشيرا الى ان " هي مَن أرست هذه السابقة، وليس "، في تهديد واضح بان سترد على ذات الاهداف، باستهداف محطات تحلية المياه.