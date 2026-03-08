بزشكيان: سنرد على أي دولة مجاورة تنطلق منها محاولة غزو ايران

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، ان "العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى".واضاف انه "قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة".واشار الى انه "إذا أرادوا مهاجمة أراضينا وغزوها من أي دولة، فنحن مضطرون للرد على هذا الهجوم، وهذا الرد لا يعني وجود خلاف أو نزاع بيننا وبين تلك الدولة".