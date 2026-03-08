نواف سلام: حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا بدخوله الحرب والجهود الدبلوماسية لم تثمر بعد

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال سلام إن الدولة تقوم بجهود سياسية ودبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية، لكنها تصطدم بتشدد إسرائيلي وانشغال أمريكي بالخليج.وشدد على أن نشاطات الإيراني تعرض للخطر، مبررا تشديد التأشيرات على الإيرانيين.وقال سلام إن الدولة تقوم بكل ما في وسعها سياسيا ودبلوماسيا لوقف الحرب الإسرائيلية على ، لافتا في الوقت عينه إلى أن المساعي الدبلوماسية لم تنتج بعد ما نرجوه بسبب ارتباط الوضع اللبناني بأزمات المنطقة والحرب الدائرة فيها.وأكد عزم الحكومة على تنفيذ قراراتها الأخيرة التي حظرت نشاطات الأمنية والعسكرية، وأن الدولة من قوى مسلحة وقضاء تقوم بواجبها في هذا الإطار، لكن ظروف الحرب تجعل التطبيق أكثر صعوبة.