الهلال الاحمر الايراني: تضرر نحو 10 الاف بناية في ايران جراء الحرب

وقالت الجمعية، انه "بعد هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، تضررت 9669 وحدة مدنية، كما تضرر عدد من المراكز الطبية والتعليمية والإغاثية".وبينت ان من بين هذه الوحدات، تضررت 7,943 وحدة سكنية و1,617 وحدة تجارية، مما أثر على جزء كبير من سبل العيش والبنية التحتية الاقتصادية للشعب.