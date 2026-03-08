الخطوط الجوية القطرية تكسر حصار الأجواء برحلات "محدودة"

وذكرت في بيان، انه "تقرر تسيير رحلات محدودة من وإلى ".وأضاف ان "ذلك يكون بعد تأكيد وجود ممر تشغيل محدود".وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس الماضي، أنها ستبدأ بتشغيل عدد محدود من الرحلات لدعم المسافرين العالقين.وأُغلقت غالبية الأجواء في عدد من الدول، بينها والعراق، على خلفية الحرب الأميركية-(الإسرائيلية) على ، التي اندلعت منذ بداية الأسبوع الماضي، فيما ردت إيران بقصف القواعد العسكرية الأميركية في دول ، إضافة إلى قصف أهداف مهمة في تل ابيب.