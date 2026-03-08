سماء طهران "سوداء".. مزيج الدخان والغيوم يغرق العاصمة الإيرانية في الظلام

وقال ضيائيان: "نلاحظ حاليا في مزيجا من الدخان والغيوم في السماء، والمناطق الأقرب لمواقع الحرائق تشعر بظلام أكثر".وأفادت في وقت سابق بأن انفجار مخازن النفط يؤدي إلى دخول كميات هائلة من المركبات السامة من الهيدروكربونات وأكسيدات الكبريت والنيتروجين إلى الغلاف الجوي والغيوم.وأشارت إلى أنه وعند هطول الأمطار تصبح هذه الأمطار شديدة الخطورة وذات خاصية حمضية قوية.وقصف الإسرائيلي اليوم خزانات وقود ومنشآت نفطية في العاصمة الإيرانية طهران. حيث أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب بدأت بضرب مواقع تخزين النفط في كجزء من المرحلة التالية من الحرب.وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب والدخان تتصاعد في سماء العاصمة طهران.وبدأت وإسرائيل يوم السبت الماضي 28 فبراير قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على ، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.