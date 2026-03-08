394 قتيلاً وأكثر من ألف مصاب جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان



أعلن اللبناني ركان نصر الدين، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على إلى 394 قتيلاً بينهم 83 طفلاً و42 سيدة، إضافة إلى 1130 مصاباً.



وأوضح نصر الدين، أن القصف طال أيضاً منشآت طبية وطواقم إسعاف، ما أسفر عن مقتل تسعة مسعفين منذ بدء الحرب الاثنين الماضي.



وجرى تبادل الهجمات بين وإسرائيل، عقب إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ورد تل أبيب بغارات مكثفة على جنوب وشرق ومحيط .