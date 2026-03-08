Alsumaria Tv
تنبيه عاجل من واشنطن يخص العراق

دوليات

2026-03-08 | 09:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تنبيه عاجل من واشنطن يخص العراق
747 شوهد

السومرية نيوز – دوليات
أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الأحد (8 آذار 2026)، تنبيهاً أمنياً بشأن الأوضاع في العراق، مؤكدة أن “لا توجد أولوية أعلى من أمن المواطنين الأمريكيين بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزارة الخارجية الأمريكية بأكملها”.






وأشارت إلى أنه “سيتم مشاركة أي خيارات جديدة للمغادرة مع المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة، وسنواصل تزويدكم بالمعلومات الفورية التي تحتاجونها لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن سلامتكم”، مبينة أن “المواطنين الأمريكيين في العراق يمكنهم أيضاً الاتصال بوزارة الخارجية على الرقم ‎+1-202-501-4444 للحصول على معلومات ومساعدة بشأن المغادرة”.




ولفتت السفارت إلى أن “إيران والميليشيات/الجماعات المتحالفة معها لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للسلامة العامة، وقد صدرت دعوات لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق”، مبينة أنه “تم استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في إقليم كردستان العراق، كما استُهدفت مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق”.
وأكدت أن
““الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة يجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات طويلة، مع توفير إمدادات من الطعام والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى”.
خيارات المغادرة
وأوضحت السفارة أن “الرحلات الجوية التجارية لا تعمل حالياً من العراق، بينما توجد طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا”، مبينة أن “معظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة لكنها قد تُغلق دون إشعار مسبق، كما أن وسائل النقل البرية المحلية تعمل حالياً”.
وأضافت أنه “ينبغي للأمريكيين التفكير بجدية في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن القيام بذلك آمن”، مشيرة إلى أن “المجال الجوي في الدول المجاورة قد يكون مغلقاً أيضاً، كما تنطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية، وقد تتغير المعلومات التالية”.






الأردن
-المجال الجوي في الأردن مفتوح حالياً، لكن قد تستمر اضطرابات الرحلات الجوية.
-يمكن العثور على معلومات الرحلات من عمّان
-لا تتوفر تأشيرات عند الوصول في المعبر البري مع العراق، ويجب على المواطنين الأمريكيين التقديم للحصول على تأشيرة عبر نظام التأشيرة الإلكترونية من خلال وزارة الداخلية.
الكويت
-المجال الجوي في الكويت مغلق، لكن الطرق البرية إلى السعودية مفتوحة.
-يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الكويت.
المملكة العربية السعودية
-المجال الجوي في السعودية مفتوح، وتتوفر خيارات تجارية لمغادرة المنطقة.
-يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن التقديم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة إلكترونية قد يساعد في تجنب التأخير عند الدخول.
تبلغ تكلفة التأشيرة السياحية نحو 10
5ات أمريكية، بينما تبلغ تكلفة تأشيرة العبور نحو 10.50 دولارات صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة فقط.

تركيا
-المجال الجوي في تركيا مفتوح وتتوفر رحلات تجارية.
-يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول تركيا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً، وإذا كانت صلاحية جواز السفر أقل من ستة أشهر يُطلب التواصل عبر البريد الإلكتروني
البقاء في مكان آمن
وأكدت السفارة أن “البعثة الأمريكية في العراق أصدرت إشعاراً بالبقاء في مكان آمن داخل العراق، ونوصي جميع الأمريكيين باتباع ذلك حتى إشعار آخر”.
وأضافت:
-ابقوا قدر الإمكان داخل منازلكم أو فنادقكم أو أي مبنى آخر وابتعدوا عن النوافذ.
-شهدت بغداد أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات ضد الولايات المتحدة، خاصة في الضفة الجنوبية من جسر 14 تموز وساحة التحرير، وكانت بعض هذه الاحتجاجات عنيفة مع دعوات لتنظيم مظاهرات إضافية في أنحاء العراق، وينبغي للمواطنين الأمريكيين تجنب هذه المناطق.





-استهدفت ميليشيات موالية لإيران فنادق يرتادها الأجانب في إقليم كردستان العراق، ويجب على الأمريكيين التفكير بعناية في خيارات الإقامة هناك.
-لا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيرة في الأجواء العراقية قائماً، ويُنصح بالبقاء في أماكن آمنة لتجنب الحطام المتساقط.
-أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في بغداد مع استثناءات محدودة، ولا ينبغي محاولة التوجه إلى السفارة الأمريكية في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
عمليات السفارة والقنصلية
وأشارت السفارة إلى أن “سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل علّقتا جميع الخدمات القنصلية الروتينية”.
إجراءات يجب اتخاذها
-الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بالوضع.
-التأكد من أن وثائق السفر محدثة وسهلة الوصول.
-تحديد مكان آمن داخل مكان الإقامة أو مبنى آمن آخر.
-الاحتف
الرسمية.
-تجنب الاحتجاجات والمظاهرات والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور والبقاء يقظين.
-الانتباه لتعليمات المسؤولين المحليين.
-الاعتماد على المعلومات من المصادر الموثوقة مثل وزارة الخارجية الأمريكية.
-الحذر من عمليات الاحتيال وتجنب دفع الأموال لأي شخص يطلبها بشكل مريب.
