بدءا من الليلة.. الحرس الثوري يتخذ خطوة جديدة ضد امريكا وإسرائيل

وبحسب وكالة "فارس" فإنه "عقب الهجوم الذي شنته حكومة والكيان الصهيوني ضد مصالح الشعب الإيراني، والذي وصفه مراقبون بأنه تصعيد في الوحشية، أعلن مصدر مطّلع عن زيادة كبيرة في القدرة العملياتية للحرس الثوري".وأضاف المصدر: "في إطار مواجهة وحشية والبيت الأبيض، سيزيد حجم عملياته بالطائرات المسيّرة بنسبة تصل إلى 20‎%, مشيرا إلى أنه سيتضاعف استخدام الصواريخ الثقيلة والاستراتيجية ليصل إلى زيادة بنسبة 100‎%".كما أكد أن هذا الإجراء لضمان قوة الردع وتوجيه رد قوي على أي مغامرة عسكرية ضد مصالح ومواطني .