ايران تعلن تدمير 4 رادارات تابعة لمنظومة "ثاد" الامريكية

وقال المتحدث باسم مقر خاتم المركزي في بيان "تم استهداف وتدمير 4 رادارات متطورة للغاية تابعة لمنظومة "ثاد" الأمريكية خلال عمليات تدمیر الدفاعات الصاروخية للأعداء في المنطقة".وأضاف البيان، أن "الاستهداف شمل رادارات متطورة للغاية تابعة لمنظومة "ثاد" ذات مدى بعيد جداً في مناطق الرُبة والرويس والخرج والأزرق وتدميرها".وتابع أن "رادارات منظومة "ثاد" الأمريكية كانت تزود شبكة الدرع الصاروخي للكيان الصهيوني وأمريكا بالمعلومات بشكل لحظي".