بعد الولايات المتحدة.. فرنسا تنصح رعاياها بمغادرة العراق

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، "نظرا لتدهور الوضع الأمني الإقليمي، فعلى جميع الفرنسيين المتواجدين داخل الى مغادرة البلاد ".وشددت على "ضرورة ابلاغ البعثة الدبلوماسية الفرنسية في العراق قبل مغادرتهم"، مجددة "نصيحتها بشدّة للفرنسيين بعدم السفر إلى العراق".