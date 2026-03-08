مصر توجه طلبا عاجلا للدول العربية بشأن الحرب

وطالب وزير الخارجية المصري بدر ، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بطلب من وأيدته "لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية" بتفعيل مفهوم العربي للحفاظ على سلامة الدول العربية وصون سيادتها.وشدد عبد العاطي على ضرورة "تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة".وأكد الوزير المصري موقف بلاده الحازم في إدانة "الاعتداءات الإيرانية" على الدول العربية، ورفض أي تبرير لهذه الاعتداءات، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية.