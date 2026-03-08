موقع عبري: الإمارات تهاجم إيران

وقال الموقع إنه "بعد عدة أيام من إطلاق النار المتواصل، هاجمت الإمارات العربية المتحدة ، ونُفذ الهجوم على محطة تحلية مياه إيرانية، وتقدر أن هذا في الوقت الحالي مجرد إشارة للنظام. ومع ذلك، إذا تصاعدت الهجمات الإيرانية، فهناك احتمال حقيقي لانضمام الإمارات إلى الحملة، ولو بشكل محدود"، وفق زعمه.وأضاف الموقع أنه "منذ اندلاع الحرب، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على دول ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وادعى الإيرانيون في البداية أنهم كانوا يهاجمون قواعد أمريكية فقط، ولكن وردت أنباء عن استهداف مواقع مدنية أيضا في الدول المستهدفة".ولفت "واينت" إلى أن "من بين أمور أخرى، تعرض المبنى الذي يضم في لأضرار، وأصيب إسرائيليان بجروح طفيفة".