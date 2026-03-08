الصفحة الرئيسية
قتلى وجرحى في السعودية باستهداف إيراني والمملكة تصدر بيانا
دوليات
2026-03-08 | 12:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,147 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلن الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الأحد، عن سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 مقيما.
وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأن "طواقم الدفاع المدني باشرت علمها إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين
الهندية
والبنغلاديشية وإصابة 12 مقيما من الجنسية البنغلاديشية وأضرار مادية".
وشدد المتحدث على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
