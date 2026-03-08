انتحال صفة الشرطة لسرقة 300 ألف يورو من مسنة في ألمانيا

وبحسب الشرطة، تلقّت المسنة منذ الماضي اتصالات هاتفية من أشخاص ادّعوا أنهم من الشرطة والنيابة العامة، وأقنعوها بسحب أموالها وتحويلها إلى ذهب وتسليمه لهم بحجة حفظه بأمان.ولم تُكتشف عملية الاحتيال إلا عندما حاولت الضحية الحصول على من البنك، ما أثار شكوك الموظفين ودفعهم لإبلاغ الشرطة.