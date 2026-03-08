بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإماراتية تدمّر مسيّرات إيرانية

وعلقت على الفيديو بالقول: "لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد".ورصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، الأحد، 17 صاروخا باليستيا حيث تم تدمير 16 منها، فيما سقط 1 في البحر.وأضافت: "كما تم رصد 117 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيرة، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.وأوضحت: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 238 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة. كما تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".وأكدت ، في بيان الأحد، أنها "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر".وذكرت الإماراتية: "تؤكد الإمارات العربية المتحدة أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، والذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق ، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها".وأضافت: "تشدد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".