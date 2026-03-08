إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في كل الشرق الأوسط

وأوضح المتحدث باسم المقر المركزي لختم : "إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة".وأضاف: " المجرمة والكيان الصهيوني العاجز، إذ لم يحققا منذ بداية غزوهما لإيران الإسلامية سوى قتل الأطفال الأبرياء والنساء والرجال والمدنيين العزل، على الرغم من ادعاءاتهما الكاذبة والمنافقة وتظاهرهما بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والدفاع عنه، فضلا عن قتل المدنيين وإراقة الدماء، فقد تجاوزا ذلك إلى حد استهدافهما، في غزواتهما الجديدة الهمجية التي لا حدود لها، أجزاء من البنية التحتية للوقود والطاقة والمراكز الخدمية التابعة للشعب".وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية، انطلاقا من حرصها الشديد على مصالح في دول المنطقة، وعلى الرغم من تفوقها الاستخباراتي وقدراتها الهجومية وقدرتها على تحديد وضرب جميع البنى التحتية للوقود والطاقة والخدمات العامة في المنطقة، فقد امتنعت حتى الآن عن أي عمل مماثل".كما أشار إلى أنه "من المتوقع أن تحذر حكومات الدول الإسلامية أمريكا المجرمة والنظام الصهيوني البربري في أسرع وقت ممكن من هذه الأعمال الجبانة واللاإنسانية، حتى لا تتفاقم نيران الحرب. وإلا، فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة في المنطقة". محذرا: "إذا كنتم تستطيعون تحمل سعر النفط الذي يتجاوز 200 دولار للبرميل، فاستمرو في هذه اللعبة".يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق وللمرة الأولى منذ بدء الهجوم على نهاية فبراير، أنه قصف مواقع توزيع الوقود في التي تقوم بتوزيع الوقود على المستهلكين بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران.يأتي ذلك مع دخول الحرب يومها التاسع حيث حيث تواصل وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة والمصالح الأمريكية بالمنطقة.