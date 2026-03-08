إيران تعلن حصيلة هجوم أمريكي استهدف فرقاطة

أعلن الجيش الإيراني، مساء الأحد، حصيلة ضحايا هجوم أمريكي استهدف فرقاطة إيرانية.

وقال الجيش في بيان، "استشهاد 104 من فريق فرقاطة دنا التي تعرضت لهجوم أمريكي أثناء عودتها من مناورات أقيمت في الهند".

وأضاف الجيش الإيراني "20 شخصا من طاقم الفرقاطة دنا ما زالوا في عداد المفقودين و32 يعالجون في ".

وسبق أن اتهم ، بارتكاب "فظاعة في البحر" بعد استهداف فرقاطة إيرانية في المياه الدولية على بعد 2000 ميل من السواحل الإيرانية.