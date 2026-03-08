تأكيد أمريكي: قواتنا ستقوم بحماية الناقلات بمضيق هرمز​

قال وزير الطاقة الأمريكي رايت، إن الإدارة في ترى من الضروري قيام بحماية ناقلات النفط في .

وأشار الوزير وفق قناة CBS إلى أن الجانب الأمريكي يتواصل حاليا مع جهات تسعى لضمان خروج ناقلات النفط من المضيق، دون تحديد هوية هذه الجهات.

ووفقا للوزير، من المرجح أن توفر القوات المسلحة الأمريكية في البداية حماية مباشرة لناقلات النفط، وأضاف في إشارة إلى الجانب الإيراني: "لكن الأهم هو حرمانهم من القدرة على تهديد هذه السفن".



وفي الثاني من آذار الحالي، حذر اللواء في الإيراني إبراهيم جباري من أن ، الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس صادرات النفط العالمية، سيُغلق أمام الملاحة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد بلاده.



وبعدها صرح وزير الخارجية بأن بلاده لم تغلق المضيق ولا تنوي إغلاقه، وبأن السفن وناقلات النفط لم تحاول عبوره خوفا من هجمات من كلا الجانبين.



يشار الى أنه في 28 شباط الماضي، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في ، بما في ذلك ، مما أسفر عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها لمواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.