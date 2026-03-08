الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري في بيروت

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال الليلة الماضية، هاجم بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق وفيلق فلسطين التابعين لفيلق في ، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة ".

وأضاف: "يعد فيلق لبنان في محور اتصال مركزي بين وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات المختلفة في لبنان، وكان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني".