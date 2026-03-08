ايران بشان اختيار المرشد: اسم خامنئي سيستمر

نيوز- دولي

أعلن عضو في الإيراني، اليوم الاحد، عن اختيار المرشد الإيراني الجديد، خلفا للمرشد الأعلى ، الذي اغتيل بضربة إسرائيلية – أميركية.



وأضاف "أسم الخامنئي سيستمر إن شاء الله". وقال عضو المجلس في تصريحات تابعتها انه "تم اختيار المرشد الجديد، بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء ".وأضاف "أسم الخامنئي سيستمر إن شاء الله".