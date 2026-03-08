ثلاث غارات إسرائيلية تستهدف بلدات لبنانية

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة جوية إسرائيلية على بلدة صربا في منطقة إقليم التفاح جنوبي ".

وأضافت "غارة إسرائيلية على مرتفعات بلدة بريتال في البقاع شرقي لبنان"، مشيرة الى أن "هنالك غارة إسرائيلية على محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان".