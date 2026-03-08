إخلاء مطار أمريكي بعد تقارير عن تهديد محتمل

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، إنه تم إخلاء مطار الدولي بسبب تقارير عن "تهديد محتمل".

وأفادت وسائل الإعلام بأن المتحدث باسم المطار أكد عملية الإخلاء.



ووفق المصادر ذاتها، تم حوالي الساعة 11:15 صباحا توجيه تعليمات إلى أجزاء من المطار بالإخلاء كإجراء احترازي بعد الإبلاغ عن تهديد.