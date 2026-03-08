رسالة إيرانية الى الأمم المتحدة: واشنطن ملزمة بالتعويض الكامل

وقال عراقجي في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: " ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات المستمرة ضد ومواطنيها".

ودعا عراقجي إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جرائم الحرب وضمان محاسبة الولايات المتحدة ورئيسها".



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول في المنطقة.