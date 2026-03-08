الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه جراء الحرب مع إيران

وقالت القيادة في بيان، "توفي جندي أمريكي الليلة الماضية متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف البيان "كان الجندي قد أصيب بجروح خطيرة في موقع الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في في الأول من آذار".‏ولفت البيان الى أن "هذا هو الجندي السابع الذي يُقتل في العمليات القتالية خلال عملية "إبيك فيوري".