​طهران: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحا

وأضاف قالیباف: "لم يعد نظام القبة الحديدية كما كان، سنضرب حيثما نشاء، ولم نعد بحاجة إلى إطلاق النار بنفس كثافة حرب الأيام الاثني عشر، سنطلق عدد أقل من الصواريخ، لكنها ستكون أكثر تأثيرا ودقة".وأوضح أن " كانت لديها خطة واضحة لهذه الحرب، وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، كنا نمضي قدما وفقا لهذه الخطة، وكان لدى جميع القطاعات تعليمات، وتسير الحرب وفقا للبرنامج".وأكد أن " أصبحت دمية بيد نتنياهو وبدأت الحرب بناء على تصورات خاطئة، كما أن دول الجوار ساعدت في موضوع المفاوضات والعلاقات معها ودية كما تعهد بعضها بضبط الأمريكيين وتحركاتهم على أراضيها".وأشار إلى أن "استهداف المراكز غير العسكرية والبنى التحتية ناتج عن يأسهم وعجزهم وإذا استمروا باستهداف البنى التحتية سنبدأ بالرد بالمثل دون تردد".يأتي ذلك مع دخول الحرب يومها التاسع حيث حيث تواصل وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة والمصالح الأمريكية بالمنطقة.