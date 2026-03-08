في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا

كشف وكيل المرشد الأعلى السابق في ، الشيخ ، عن انتخاب السيد مجتبى مرشدا جديدا في البلاد.

وكان عضو في الايراني، أكد توصل اغلب اعضاء المجلس الى اختيار مجتبى لوالده، في منصب المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ، فيما اشار الى ان اسبابا امنية وراء عدم الاعلان عن الاسم.

يشار الى أن تعرضت، في (28 شباط 2026)، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة، بعدها بساعات أعلن الرئيس الأمريكي عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى وقادة آخرين في .

