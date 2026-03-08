بعد اختيار المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبى خامنئي

شهدت ، الأحد، اختيار السيد مجتبى ، مرشدا جديدا في البلاد خلفا لوالده الذي اغتيل في قبل أيام بعملية أمريكية إسرائيلية.

وأعلن الإيراني عن اختيار السيد مجتبى ، مرشدا جديدا في البلاد.

من هو مجتبى خامنئي..

وُلد السيد مجتبى في مدينة مشهد عام 1969، وهو الابن الثاني للسيد .

تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة العلوي الدينية في ، وفي عام 1999 انتقل إلى مدينة قم، إحدى أهم مراكز الدراسات الشيعية في العالم، لمواصلة دراساته الدينية في الحوزة العلمية.

واصل دراسته في قم ليصبح رجل دين وكان من بين أساتذته هناك مصباح اليزدي، وآية الله لطف الله الكلبايكاني وسيد خرازي، ودرّس العلوم الدينية في حوزة قم.

إلى جانب دراسته وتدريسه وانشغالاته الحوزوية، حافظ على علاقات وثيقة مع عدد من المراجع والعلماء في قم ومشهد.



يتمتع بإلمام بالشؤون التنفيذية الكبرى في الدولة وعلاقات مع مسؤولين كبار، إضافة إلى دراسات واسعة في مجالات متعددة وعقده جلسات مع النخب لبحث حلول لقضايا الحكم، مثل الاستقرار الاقتصادي وأسعار السلع الأساسية والإسكان السريع والزراعة والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع العلمية الكبرى.