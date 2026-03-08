لاريجاني: الزعيم الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد

اعتبر أمين الإيراني ، أن المرشد الجديد قادرا على قيادة البلاد.

وقال لاريجاني في كلمة له، " اختار زعيما جديدا رغم التهديدات باستهداف المجلس".

وأضاف "الزعيم الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، داعيا إلى "الوقوف صفا واحدا خلف الزعيم الأعلى الجديد".

وكان مجلس خبراء القيادة الإيراني، أعلن عن اختيار السيد مجتبى ، مرشدا جديدا في البلاد خلفا لوالده الذي اغتيل في قبل أيام بعملية أمريكية إسرائيلية.