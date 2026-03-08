السعودية تعلن اعتراض صاروخين أطلقا باتجاه قاعدة جوية

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع ، اعتراض وتدمير الصاروخين الباليستيين، بجانب الطائرة المسيّرة شرق منطقة الجوف، حسبما نشر حساب الوزارة على منصة "إكس".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ، كما أعلن إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال العاصمة .