طهران: هدف العدوان الأميركي الإسرائيلي تقسيم إيران

وذكرت الوزارة ان تريد تقسيم إيران وتدميرها وقتل شعبها، مشيرا الى ان "أكثر ضحايا العدوان الأميركي الإسرائيلي اليوم من الأطفال والنساء على عكس زعم الأعداء باستهداف عسكريين".وتابع، انه "بصمود الإيرانيين لن نسمح للأعداء بتحقيق مآربهم أبداً".