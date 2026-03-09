بوتين لمجتبى خامنئي: سنواصل دعمنا الثابت لإيران وستكمل مسيرة والدك

وذكر بيان للكرملين، ان " بعث برسالة تهنئة الى السيد مجتبى بمناسبة اختياره مرشداً جديداً لإيران"، موضحاً ان "بوتين عبر للسيد مجتبى خامنئي ثقته بمواصلة عمل والده بشرف، وتوحيد الشعب الإيراني في مواجهة المحن".وتابع، أنه "سنواصل الدعم الراسخ لطهران والتضامن مع أصدقائنا الإيرانيين".