البرلمان اللبناني يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عامين

قرر البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، تمديد ولايته لمدة سنتين إضافيتين.





وذكر البرلمان اللبناني، أنه "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، تقرر تمديد ولاية البرلمان لمدة سنتين إضافيتين".