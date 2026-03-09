تحذيرات من "مذلة كبرى".. هل اقتربت ساعة دخول الصواريخ اليمنية خط المواجهة المباشرة؟

وأكد القيادي البارز السابق في الإيراني وعضو لجنة في البرلمان كوثري، "دورا خاصا" لأنصار الله في اليمن ضمن الحرب الإقليمية الحالية.ووصف كوثري المهمة اليمنية بأنها "خاصة"، وأن الحوثيين سينفذونها في "الوقت المناسب"، مما سيؤدي إلى "مذلة كبيرة للأعداء" في إشارة إلى وإسرائيل.جاء التصريح وسط تصعيد كبير في الشرق الأوسط في اليوم العاشر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ، عقب اغتيال المرشد وإعلان مجتبى مرشدا جديدا، مع هجمات إيرانية على المصالح الأمريكية في والعراق.وكانت "قناة 14" العبرية قالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الإسرائيلية رصدت تحركات منصات إطلاق صواريخ في اليمن يرجح أنها تابعة للحوثيين.وأفادت القناة العبرية بأنه من المحتمل أن يشن الإيرانيون والحوثيون وحزب الله هجوما ثلاثيا على .وبعد دقائق من نشره، حذفت إدارة الموقع الالكتروني للقناة التقرير.وتزامن التقرير مع آخر نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت، حيث قالت إن تقديرات أمريكية تشير إلى استعداد الحوثيين لمهاجمة حاملة الطائرات " فورد" التي غادرت البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر الخميس.ونقلت الهيئة عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الأمريكيين يستعدون لهجوم محتمل من الحوثيين على حاملة الطائرات بمجرد اقترابها من السواحل اليمنية، حيث ستكون قريبة للغاية من الساحل".وفي وقت سابق، نفت جماعة " " (الحوثيون) في اليمن الأنباء التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية حول إطلاق نحو 7 طائرات مسيرة من محافظة صعدة باتجاه حقل الشيبة النفطي في .وأكدت الجماعة أن هذه الأخبار لا أساس لها من وأنها مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشددة على عدم تورطها بأي هجمات حديثة على الأراضي السعودية.ويأتي هذا النفي في وقت كانت تقارير قد ذكرت اعتراض جميع الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين فوق منطقة الربع بالمملكة، وهو ما اعتبرته أنصار الله ادعاءات كاذبة ومغلوطة.