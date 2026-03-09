الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558334-639086537838182481.jpg
تحذيرات من "مذلة كبرى".. هل اقتربت ساعة دخول الصواريخ اليمنية خط المواجهة المباشرة؟
دوليات
2026-03-09 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
353 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
بينما تدخل الحرب الأمريكية الإيرانية يومها العاشر في أعقاب المتغيرات الدراماتيكية في
طهران
، تتجه الأنظار نحو "جبهة اليمن" التي يحيطها الغموض، وسط تصريحات إيرانية تؤكد وجود "دور خاص" لأنصار الله، وتحذيرات استخباراتية إسرائيلية من هجوم "ثلاثي" وشيك.
وأكد القيادي البارز السابق في
الحرس الثوري
الإيراني وعضو لجنة
الأمن القومي
في البرلمان
إسماعيل
كوثري، "دورا خاصا" لأنصار الله في اليمن ضمن الحرب الإقليمية الحالية.
ووصف كوثري المهمة اليمنية بأنها "خاصة"، وأن الحوثيين سينفذونها في "الوقت المناسب"، مما سيؤدي إلى "مذلة كبيرة للأعداء" في إشارة إلى
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
جاء التصريح وسط تصعيد كبير في الشرق الأوسط في اليوم العاشر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على
إيران
، عقب اغتيال المرشد
علي خامنئي
وإعلان مجتبى مرشدا جديدا، مع هجمات إيرانية على المصالح الأمريكية في
الخليج
والعراق.
وكانت "قناة 14" العبرية قالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن
المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية رصدت تحركات منصات إطلاق صواريخ في اليمن يرجح أنها تابعة للحوثيين.
وأفادت القناة العبرية بأنه من المحتمل أن يشن الإيرانيون والحوثيون وحزب الله هجوما ثلاثيا على
إسرائيل
.
وبعد دقائق من نشره، حذفت إدارة الموقع الالكتروني للقناة التقرير.
وتزامن التقرير مع آخر نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت، حيث قالت إن تقديرات أمريكية تشير إلى استعداد الحوثيين لمهاجمة حاملة الطائرات "
جيرالد
فورد" التي غادرت البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر
قناة السويس
الخميس.
ونقلت الهيئة عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الأمريكيين يستعدون لهجوم محتمل من الحوثيين على حاملة الطائرات بمجرد اقترابها من السواحل اليمنية، حيث ستكون قريبة للغاية من الساحل".
وفي وقت سابق، نفت جماعة "
أنصار الله
" (الحوثيون) في اليمن الأنباء التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية حول إطلاق نحو 7 طائرات مسيرة من محافظة صعدة باتجاه حقل الشيبة النفطي في
السعودية
.
وأكدت الجماعة أن هذه الأخبار لا أساس لها من
الصحة
وأنها مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشددة على عدم تورطها بأي هجمات حديثة على الأراضي السعودية.
ويأتي هذا النفي في وقت كانت تقارير قد ذكرت اعتراض جميع الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين فوق منطقة الربع
الخالي
بالمملكة، وهو ما اعتبرته أنصار الله ادعاءات كاذبة ومغلوطة.
