حزب الله: استهدفنا موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية

اعلنت المقاومة الإسلامية ، اليوم الاثنين، استهداف موقع بلاط المستحدث في بالأسلحة الصاروخية.





وذكرت المقاومة في بيان، ان : ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند من صباح اليوم الاثنين 09/03/2026 موقع بلاط المستحدث في بالأسلحة الصاروخية".