تركيا تعلن اعتراض صاروخ بالستي إيراني دخل مجالها الجوي

وقالت إن الذخيرة البالستية تم تحييدها بواسطة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في المتوسط، مشيرة إلى أن بعض الحطام سقط في منطقة خالية بولاية جنوب البلاد دون تسجيل أي إصابات.وفي سياق متصل، أعلنت نشر ست مقاتلات من طراز F‑16 وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية، مؤكدة أن الإجراءات تأتي ضمن خطوات تعزيز الأمن في ظل التصعيد العسكري الجاري في الشرق الأوسط.