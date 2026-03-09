مطعم "كباب" مصري يثير عاصفة غضب في إسرائيل

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على منصة إكس يعرض لقطات لسقوط انفجارات في سماء تل أبيب، وفي لحظة تتحول لهيب الانفجارات بمونتاج سريع إلى نار تنبعث من مقلاة ساخنة يتم فيها قطع اللحم والخضروات.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بحسب فحص زي الطاقم الظاهر في الفيديو، تبين أنه يعود لسلسلة مطاعم حاتي يدعى "أحمد ندا" المصرية المعروفة في والمتخصصة في أطباق الشواء.وقالت "يسرائيل هايوم إن الحملة تضع مصر في وضع حساس، حيث تحافظ الدولة على شراكة استراتيجية مع وعلى سلام بارد مع ، إلى جانب سياسة حذرة لكن براغماتية تجاه ، على حد زعمها.وأضافت أن الكثيرين في تل أبيب يعتبرون أن الاستخدام الصريح لتوثيق عسكري لأغراض طهوية يمثل تجاوزًا للخط الأحمر.وأضافت أن الإعلان لم يثر غضب المستخدمين فحسب، بل أيضًا أثارردود فعل سياسية مفاجئة، حيث اختار المذيع المصري البارز أحمد موسى مهاجمة السياق السياسي الأوسع.وأشارت إلى أن موسى وصف التحركات العسكرية بأنها خطة أمريكية صهيونية لإسقاط النظام في ودعا الإيرانيين إلى تصعيد اللهيب، حيث كتب على حسابه الرسمي: نحن نريد صاروخًا حقيقيًا يضرب قلب تل أبيب.وقالت الصحيفة العبرية إنه بينما يركض الناس عندنا إلى الملاجئ تحت وابل من الصواريخ، يقرر مطعم في مصر أن هذا الخوف مادة خام جيدة لبيع الكباب، مشيرة إلى أن محاولة جني المال على حساب حياة الآخرين قد تجلب لهم مشاهدات، لكنها تثبت قبل كل شيء أن الكراهية ومعاداة السامية لا تعرف حدودًا، حسب قولها.