واشنطن: أهداف العملية الأمريكية في إيران تدمير قدراتها الصاروخية والبحرية

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في إن القوات الأمريكية تسعى أيضاً إلى تدمير البحرية الإيرانية، معتبراً أن النظام الإيراني “يهاجم دول الجوار”، مضيفاً أن قدراته الصاروخية تتراجع مع استمرار العمليات.وكانت وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير قصف أهداف داخل ، فيما ردت بضربات على واستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد حدة المواجهة في المنطقة.