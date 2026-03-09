وكتب عراقجي على منصة إكس، أنه "بعد مرور 9 أيام على عملية "الخطأ الملحمي"، تضاعفت أسعار النفط بينما تشهد جميع السلع ارتفاعًا صاروخيًا.وأضاف "نحن نعلم أن تخطط لاستهداف مواقعنا النفطية والنووية، آملةً في احتواء صدمة تضخمية هائلة".وأشار إلى أن " على أتم الاستعداد، ونحن أيضًا لدينا الكثير من المفاجآت المخبأة".